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НовостиОбщество5 августа 2026 15:11

Реконструкция бассейна «Лазурный» в Ярославле в разгаре

В следующем году горожане смогут тут купаться
Георгий БРИНЧУК
Строительные работы закончатся в конце года.

Строительные работы закончатся в конце года.

Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве напомнили, что здесь обновляются конструктивные элементы, кровля, система коммуникаций. Чаша бассейна усилена по всему периметру и дну и будет соответствовать самым современным техническим и санитарным требованиям.

Для повышения безопасности а бассейне появится инновационная система «Антиутоп», позволяющая следить за состоянием людей и оперативно реагировать на проблемы.

Строительные работы должны быть завершены до конца текущего года, затем последует пусконаладка сложного оборудования. А первых купальщиков бассейн примет в первом квартале 2027 года.