Реконструкция бассейна «Лазурный» в Ярославле в разгаре

Фото: Правительство Ярославской области.
В областном правительстве напомнили, что здесь обновляются конструктивные элементы, кровля, система коммуникаций. Чаша бассейна усилена по всему периметру и дну и будет соответствовать самым современным техническим и санитарным требованиям.
Для повышения безопасности а бассейне появится инновационная система «Антиутоп», позволяющая следить за состоянием людей и оперативно реагировать на проблемы.
Строительные работы должны быть завершены до конца текущего года, затем последует пусконаладка сложного оборудования. А первых купальщиков бассейн примет в первом квартале 2027 года.