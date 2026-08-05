Ярославский водитель получил двое суток ареста за тонировку

За тонировку наказали 17 водителей. Фото: госавтоинспекция Ярославской области

Сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд по тонировке, в том числе цветной, в Кировском районе Ярославля. Полицейские составили 17 административных материалов.

За управление транспортным средством, на передних боковых стеклах которого нанесено покрытие, ограничивающее обзорность с места водителя, следует наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. В случае отказа устранить нарушение на месте, выдается требование о прекращении противоправных действий.

Невыполнение законного требования сотрудника полиции наказывается более строго – виновникам грозит штраф от двух тысяч до четырех тысяч рублей, административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов. Рассматриваются такие дела судом.

23-летний водитель Toyota Camry в мае уже привлекался к ответственности за тонировку, но так от нее и не избавился. Суд арестовал мужчину на двое суток.