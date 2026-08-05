Ревнивый ярославец душил подругу и разбил ее дорогой телефон

Ревнивца будут судить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21-летнему ярославцу инкриминируют угрозу убийством и умышленное повреждение чужого имущества.

По версии следствия, в середине июня парень приревновал сожительницу, избил ее и начал душить, угрожая убийством. Также он приставлял нож то к шее, то к животу возлюбленной. Он требовал сообщить пароль от сотового телефона жертвы, а не добившись желаемого, разбил гаджет за 55 тысяч рублей.

Воспользовавшись моментом, девушка выбежала из квартиры и спряталась у соседей, которые вызвали полицию.

На виновника завели уголовное дело. Как сообщили в областной прокуратуре, дело направлено в Красноперекопский районный суд для рассмотрения по существу.