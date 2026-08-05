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НовостиОбщество5 августа 2026 12:19

Ярославский прокурор проведет прием на левом берегу Тутаева

Встреча с тутаевцами пройдет 13 августа
Полина ВАЧНАДЗЕ
Климент Юрздицкий проведет прием жителей Тутаева.

Климент Юрздицкий проведет прием жителей Тутаева.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий на следующей неделе проведет прием жителей левого берега Тутаевского округа.

Записаться на встречу с главным прокурором региона можно по телефонам 8 (48533) 2-27-42 и 8(4852)73-03-59. Посетителей ждут 13 августа с 10 утра до полудня в здании кинотеатра «Экран». Он находится по адресу улица Ушакова, 64а.

При себе посетителям нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, письменное обращение и документы по проблеме.

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