Рыбинские ветеринары вылечили козлика Юру, которого собака цапнула за мягкое место

Укушенному козлику Юре ветеринары оказали помощь. ФОТО: Рыбинская городская ветеринарная клиника

Необычного пациента привезли на экстренный прием в Рыбинскую городскую ветеринарную клинику. Помощь медиков понадобилась козлика Юру, которому всего три-четыре месяца от роду.

«Гулял Юра по полю, наслаждался жизнью, колокольчик на шее звенел – красота. И вдруг… собака цап его за мягкое место», - рассказали ветеринары об обстоятельствах причинения козлику не только физической, но и психологической травмы.

И тут Юра вспомнил все лучшие традиции смешных видео про козликов – он упал и замер. Хозяева, мягко говоря, растерялись, а когда пришли в себя помчались спасать своего пока еще безрогого питомца.

«Но! Юра оказался просто гениальный актер! Как только его привезли к нам, он снова стал тем самым забавным проказником с огромным колокольчиком на шее, который звенит на всю клинику», - рассказали в клинике.

Рану осмотрели и обработали, Юра мужественно вытерпел все манипуляции. Домой он ускакал бодрым и довольным.

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