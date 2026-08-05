Ярославские спасатели достали из воды троих детей

Спасатели рассказали детям о безопасном купании. ФОТО: ЯРОО "Ярославское общество спасания на водах"

Сотрудники общества спасания на водах достали из Которосли на пляже «Подзеленье» троих маленьких ярославцев. Дети 7 и 12 лет купались одни, без присмотра взрослых.

Ребят отогрели и предупредили о возможных последствиях такой самостоятельности.

«"Дети инстинктивно считают, что в случае опасности их спасут родители. А родители полагаются на то, что ребенок умеет плавать и сможет обеспечить свою сохранность без их присмотра. Такое ошибочное мнение может привести к трагедии", - комментирует спасатель ВОСВОД Тимофей Давыдов.

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