Жителю Ярославской области за выращивание наркотика грозит до 10 лет

У жителя Гаврилов-Ямского района изъяли запрещенное растение. Фото: УМВД по Ярославской области.

В Гаврилов-Ямском районе полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

В хозпостройке местного жителя сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков во время обыска нашли 11 пластиковых емкостей с растениями. Исследование показало, что это конопля, вес которой составил 160 граммов.

Мужчина объяснил, что сам вырастил запрещенное растение и хранил его для личного использования.

До суда «садовод» будет находиться под подпиской о невыезде.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен