В мэрии Ярославля рассказали, что дальше будет с «Озерной гривкой»

Спортивный комплекс в Ярославле не понятно, когда снесут. ФОТО: группа "Озёрная гривка ЭКОПАРК Ярославль" ВКонтакте

Недоделанный спортивный комплекс «Озерная гривка» в Заволжском районе Ярославля пока остается на месте. Как сообщает ГТРК «Ярославия», еще восемь месяцев назад подрядчик должен был демонтировать это сооружение, а затем вывезти все оборудование и привести территорию в первоначальный вид, очистив ее от мусора. Но решение суда не исполнено до сих пор.

По данным мэрии Ярославля, в декабре прошлого года подрядчик был признан банкротом, и до 22 мая в отношении него велась процедура реализации имущества. Администрация города решила дождаться судебного вердикта по итогам погашения требований должника перед кредиторами и обратиться к приставам для возбуждения исполнительного производства.

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