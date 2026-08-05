В Ярославской области закроют три железнодорожных переезда

Железнодорожные переезды закроют в Ярославской области из-за ремонта. Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-служба Северной железной дороги предупреждает водителей о закрытии трех железнодорожных переездов. Эти временные ограничения ввели из-за ремонтных работ.

Сегодня, 5 августа, до 15 часов закрыто движение через переезд у села Берендеево в Переславском округе (автомобильная дорога Берендеево – Бектышево). Объезд возможен через железнодорожный переезд 144 км (а/д Волчья Гора).

В четверг с 9 утра до 16 часов будет закрыт железнодорожный переезд 222 км в Ростовском районе – дорога Углич – Ростов, направление на Борисоглебский. Объехать его модно через железнодорожный переезд 219 км (а/д Алевайцино – Воронино – Петровское, направление на с.Шурскол).

В пятницу, 7 августа, с 9 до 16 перекроют движение через переезд 219 км в Ростовском районе (а/д Алевайцино – Воронино – Петровское, направление на с.Шурскол). Объезд

- через железнодорожный переезд 222 км (автомобильная дорога Углич – Ростов).

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