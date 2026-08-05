Ремонт парка «Судостроителей» в Ярославле сделан на 40%

В парке "Судостроителей" идет второй этап благоустройства. Фото: Мэрия Ярославля.

В Ярославле продолжается благоустройство парка «Судостроителей». Второй этап работ выполнен на 40%, сообщили в мэрии города.

Специалисты подготовили под газоны 470 квадратов земли, а также завершили покрытие гранитным отсевом территории трех детских площадок. Рабочие уже установили бордюры и отшлифовали бетонные основания под скамейки.

Подрядчику осталось уложить тротуарную плитку там, где это требуется, сделать дорожки для прогулок и беговую дорожку. Также предстоит укрепить берега пруда и смонтировать лестничные спуски к нему. Завершит благоустройство озеленение: укладка газона, посадка деревьев и кустарников.

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