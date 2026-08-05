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НовостиОбщество5 августа 2026 5:51

На маркетплейсе появилась витрина «Сделано в Ярославской области»

Здесь представлены товары местных производителей
Полина ВАЧНАДЗЕ
На витрине "Сделано в Ярославской области" на маркетплейсе представлено около 17 тысяч товаров.

На витрине "Сделано в Ярославской области" на маркетплейсе представлено около 17 тысяч товаров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На маркетплейсе Ozon открыли витрину «Сделано в Ярославской области», где представлено около 17 тысяч товаров местных производителей. Здесь можно найти самую разную продукцию: от мебели до косметики и игрушек.

«Продолжаем помогать региональным производителям повышать узнаваемость своей продукции на федеральном уровне и тем самым развивать свое дело. Специальные витрины уже показали свою эффективность как инструмент продвижения, и мы рады, что к проекту присоединяется все больше регионов», – сказал руководитель GR-проектов компании Иван Беляков.

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