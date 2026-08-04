В Ярославской области коротыш спалил дом и хозпостройку

Постройки уничтожены огнем. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар случился 3 августа в селе Рахманово Переславль-Залесского округа. Там загорелись частный дом и хозпостройка. На место прибыли 11 спасателей на четырех машинах. Местность плотно застроена, и тушить горящие здания оказалось непросто.

Никто не пострадал. Огнем уничтожен жилой дом на площади 96 квадратных метров и хоз постройка на площади 20 квадратных метров.

К счастью, удалось предотвратить переход огня на рядом расположенные дома.

Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар произошел из-за аварийного режима электросети на вводе в дом. Проводится проверка.