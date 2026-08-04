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НовостиОбщество4 августа 2026 15:48

Ярославская учительница вышла в полуфинал пятого сезона телешоу «Классная тема!»

На съемки в столицу пригласили всего 35 педагогов со всей страны
Георгий БРИНЧУК
Полуфиналистка Мария Кузнецова.

Полуфиналистка Мария Кузнецова.

Фото: Правительство Ярославской области.

Министерство просвещения РФ и телеканал «Россия» назвали имена полуфиналистов нового сезона телешоу «Классная тема!». В их число вошла учитель географии центра образования «Ивняковская школа» Образовательного комплекса «Академия» Ярославского муниципального округа Мария Кузнецова.

Уроки полуфиналистов можно будет посмотреть в сообществе телешоу в ВК. В начале осени состоится народное голосование, по итогам которого будет выбрано семь финалистов проекта.

Главным призом будет цикл познавательных передач на федеральном канале и в сообществе «Классная тема!». А еще участники получат специальные подарки и номинации от партнеров проекта.