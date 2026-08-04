Ярославская учительница вышла в полуфинал пятого сезона телешоу «Классная тема!»

Полуфиналистка Мария Кузнецова. Фото: Правительство Ярославской области.

Министерство просвещения РФ и телеканал «Россия» назвали имена полуфиналистов нового сезона телешоу «Классная тема!». В их число вошла учитель географии центра образования «Ивняковская школа» Образовательного комплекса «Академия» Ярославского муниципального округа Мария Кузнецова.

Уроки полуфиналистов можно будет посмотреть в сообществе телешоу в ВК. В начале осени состоится народное голосование, по итогам которого будет выбрано семь финалистов проекта.

Главным призом будет цикл познавательных передач на федеральном канале и в сообществе «Классная тема!». А еще участники получат специальные подарки и номинации от партнеров проекта.