Ничейные коммуникации на улице Титова в Ярославле передадут ресурсникам

Жильцы мечтают о горячей воде. Фото: Георгий БРИНЧУК

Без удобств регулярно остаются жители двух семиэтажных домов на Титова, 6, корпуса 2 и 3. Здания сдали в 2007 году, но внешние тепловые сети застройщик не передал никому. Собственникам самим приходилось платить за ликвидацию аварий жильцы.

В прошлом году жильцы одного из корпусов все лето провели без горячей воды, которую дали только после вмешательства СКР и прокуратуры. А в мае этого года без воды остался второй корпус.

Народный фронт, куда обратились пострадавшие, направили запрос в мэрию, где подключили к решению проблемы "Ярославские ЭнергоСистемы". Один дефект убрали, но при подаче воды труба порвалась дальше. Сейчас утечку устранили.

Представители власти пообещали, что скоро сети признают бесхозными и передадут ресурсникам. Тогда в домах появится на постоянной основе горячая вода.