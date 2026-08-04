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НовостиПроисшествия4 августа 2026 15:31

Несовершеннолетнюю ярославну будут судить за покупки с чужой карты

Девушка успела совершить пять покупок
Георгий БРИНЧУК
Виновнице грозит срок. Фото: Георгий БРИНЧУК

Виновнице грозит срок. Фото: Георгий БРИНЧУК

Несовершеннолетней обвиняемой инкриминируют кражу с банковского счета. По данным следствия, в апреле жительница Рыбинска нашла на улице банковскую карту, принадлежащую горожанину, и совершила с нее пять покупок. Потом пострадавший заблокировал счет.

Виновницу нашли и завели на нее уголовное дело. Вину, как сообщили в региональном СКР, она признала и возместила потерпевшему ущерб в полном объеме.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.