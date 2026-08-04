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НовостиОбщество4 августа 2026 14:52

Ремонт на улице Панина в Ярославле подходит к концу

Готовность составляет 95%
Георгий БРИНЧУК
Ремонт почти завершен.

Ремонт почти завершен.

Фото: Мэрия Ярославля.

В мэрии сообщили, что работы на улице Панина от Ленинградского проспекта до улицы Труфанова почти закончены.

Рабочие заменили асфальт, установили новые бордюры и привели в порядок более 6000 м² пешеходных дорожек. Кое-где тротуаров раньше вообще не было, а теперь горожане могут с комфортом добираться до спорткомплексов на улице Панина. Также специалисты отремонтировали более ста колодцев, нанесли дорожную разметку и сделали семь лежачих полицейских.

Вороги восстанавливают газоны. Еще одно важное новшество – все провода спрячут под землю. Для этого уже установлены новые столбы освещения.