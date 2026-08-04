Еще десять живописных муралов украсят здания в Рыбинске

Новые муралы украсят здания в Рыбинске. Фото: Дмитрий РУДАКОВ

На Фурманова, 21, как рассказал глава округа Дмитрий Рудаков, появится изображение двигателя ПД-8 - настоящей гордости Рыбинска.

На Свободы, 8 стена превратилась в фотозону с красивыми изображениями Рыбинска – причем здесь есть подсветка.

На Чкалова, 4 появится портрет поэта-песенника Льва Ошанина.

Кроме того, на этой неделе начинаются работы на Крестовой, 66 и Бородулина, 12. В ближайшее время местные власти заключат контракт ещё на пять муралов, которые появятся на фасадах трёх школ, а также на домах Вокзальная, 10 и Крестовая, 95.