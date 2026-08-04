Вступил в силу приговор ярославцам, сливавшим данные о земляках

Приговор вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Рыбинский городской суд в апреле осудил трех местных жителей за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений граждан, неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.

В сентябре 2024 года житель Крыма познакомился в сети с ярославцами, один из которых, был сотрудником оператора сотовой связи, и создал организованную группу для незаконного получения сведений об абонентах для продажи.

Сотрудник оператора сотовой связи перевыпускал сим-карты, получая полную информацию об абоненте, в том числе о его социальных сетях, переписке в мессенджерах, сервисах электронной почты. Затем в одном из мессенджеров он продавал указанные сведения.

Ущерб причинен как абонентам, персональные данные которых без из согласия попали к третьим лицам, так и оператору сотовой связи, поскольку передаваемые сведения содержали коммерческую тайну.

Противоправную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УФСБ России по Ярославской области в ноябре 2024 года.

Суд назначил взрослым соучастникам наказание в виде 3 лет 1 месяца и 4 лет 1 месяца колонии строгого режима, а их 19-летнего подельника, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте, приговорил к двум годам десяти месяцам условно с испытательным сроком.

Областной суд, как сообщили в областной прокуратуре, внес в приговор уточнения, не повлиявшие на размер наказания и квалификацию. Решение вступило в законную силу.