На Рыбинской пожарной каланче установили мемориальную доску в честь ее создателей

Доску установили спасатели. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

На стене пожарной каланчи на Стоялой улице в Рыбинске появилась мемориальная доска, где рассказывается о событиях и людях, связанных с историей этого уникального сооружения.

Одна из самых высоких пожарных каланчей в стране (48 м) была возведена в 1912 году. Это архитектурная доминанта города. Проектировал сооружение архитектор Иван Козьмич Хотин. Новую каланчу вместо старой деревянной башни возвели по уникальной каркасной технологии с использованием железобетона, что было в новинку для Российской империи.

А еще шпиль каланчи можно увидеть в культовой комедии Леонида Гайдая «12 стульев».