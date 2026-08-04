Первый этап конкурса «Народный участковый-2026» стартует в Ярославской области

В Ярославской области 11 августа начнется первый этап конкурса МВД «Народный участковый-2026». Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области 11 августа начнется первый этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2026».

До 20 августа жители региона смогут поддержать лучших, по их мнению, участковых полиции, работающих на местах. Победители первого этапа выйдут в региональный этап конкурса, который пройдет с 7 по 16 сентября. А лучший участковый Ярославской области представит регион в финальном - третьем этапе.

Онлайн-голосование пройдет на официальном сайте ярославского УМВД России. Здесь же будут размещены анкеты участников, содержащие сведения об их служебной деятельности и профессиональных достижениях.

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