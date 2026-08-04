В Рыбинске отправили под суд курьера мошенников из Москвы

Жителю Москвы грозит срок за покушение на мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

10 лет лишения свободы грозит 26-летнему жителю Москвы, которого поймали в Ярославской области при получении денег от обманутой пенсионерки.

«Под предлогом «перевода денежных средств на безопасный счет» он попытался похитить у 74-летней местной жительницы более 800 тысяч рублей», - сказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По версии следствия, житель столицы приехал в Рыбинск в качестве курьера мошенников. Жертвой должна была стать пожилая женщина, но она догадалась о «разводе» и сообщила в полицию. Москвича взяли с поличным.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

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