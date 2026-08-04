Медведя с бубликами «поселили» на левом берегу Тутаева

Медведь ждет гостей на левом берегу Тутаева. ФОТО: администрация Тутаевского округа

Арт-объект – медведя с корзиной бубликов – установили на левом берегу Тутаева.

«Министерство туризма Ярославской области приобрело новую малую архитектурную форму для нашего левого берега – очаровательного медведя, который стал символом своей территории», - сказали в администрации Тутаевского округа.

Этот медведь – первопроходец. Совсем скоро на левом берегу Волги будет реализован проект «Медвежья тропа». Гости города и местные жители смогут пройти по интересному маршруту и познакомиться с историей тутаевского края.

«Каждый медведь будет нести свой уникальный смысл, подчеркивая особенности места, где он установлен», - говорят в администрации.

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