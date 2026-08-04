В Ярославль привезут мощи святого Феодора Ушакова

6 и 7 августа ковчег с мощами Феодора Ушакова будет в монастырях Ярославля. ФОТО: сайт Рыбинской епархии

6 и 7 августа ковчег с мощами праведного воина Феодора Ушакова будет находиться в Ярославле. Сюда его доставят после крестного хода – путь паломников пролегал через Углич, Борок, Брейтово, Судоверфь, Рыбинск, Хопылево, Тутаев, Толгу и Ярославль. Ковчег с мощами небесного покровителя русского морского воинства приносили в храмы воинских частей и населенных пунктов, лежащих на маршруте крестного хода. В каждом районном центре показывали историко-патриотический фильм об уроженце ярославской земли и его подвигах.

В четверг, 6 августа, ковчег с мощами святого прибудет в Толгский монастырь к вечернему богослужению, то есть, к 17 часам.

7 августа ковчег доставят в Казанский женский монастырь перед началом Божественной литургии. Ее совершит епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин. Начало богослужения в 8.00. Ковчег с мощами пробудет в обители до 14.30.

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