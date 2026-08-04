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НовостиПроисшествия4 августа 2026 10:34

Житель Ярославля «напрыгал» по машине себе на срок

Пьяный ярославец решил, что попрыгать на ВАЗе будет весело
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославец по-пьяни повредил чужую машину.

Ярославец по-пьяни повредил чужую машину.

Фото: УМВД по Ярославской области.

В полицию Ярославля обратился житель Фрунзенского района, владелец автомобиля ВАЗ. Мужчина оставил машину на ночь припаркованной на улице Ньютона, а утром увидел, что она вся покрыта вмятинами. Чтобы привести легковушку в порядок, нужно 110 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли человека, который испортил ВАЗ. 27-летний мужчина объяснил, что в тот вечер был сильно пьян и ничего лучше не придумал, как для развлечения попрыгать по машине.

«Повреждены кузов и лакокрасочное покрытие. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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