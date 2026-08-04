В ярославских лесах охотникам разрешили добыть 332 медведей и 261 оленя

В Ярославской области утвердили лимиты и квоты на добычу животных в лесах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области утвердили лимиты и квоты на добычу животных в лесах с 1 августа этого года по 1 августа года следующего. Цифры выведены на основании мониторинга численности ресурсов.

В ближайший год в регионе можно добыть 3646 лосей, 332 медведей, 155 пятнистых и 106 благородных оленей.

«Данный уровень планируемой добычи позволит рационально использовать ресурсы животного мира, не нарушая стабильности популяций», - сказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Наталья Беляева.

С 1 августа в Ярославской области началась и охота на волков. Зимой, во время маршрутного учета, в лесах зафиксировали 24 волка. Но из-за того, что во время проведения работ эти хищники обитают преимущественно в «крепях» – труднопроходимых лесных массивах, официальные данные статистики не всегда дают объективную картину. По экспертным оценкам, с учетом ежегодного приплода в Ярославской области обитает порядка 100 особей. При этом в прошедшем сезоне охоты на территории региона было добыто 45 волков.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен