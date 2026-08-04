Новый игрок ярославского «Локомотива» прилетел в Россию

Джованни Фьоре прилетел в Россию. Фото: ХК "Локомотив".

Нападающий Джованни Фьоре прилетел в Россию.

«Полет прошел хорошо, достаточно быстро. Никаких проблем, рад быть здесь», - сказал Фьоре в своем первом интервью в качестве игрока «железнодорожников». В ярославский клуб «Локомотив» легионер перешел из омского «Авангарда». Контракт подписан на два сезона.

- Как прошло лето?

- Хорошо. Насладился отпуском, поработал над собой, немного поиграл в гольф. Сейчас готов вернуться к работе.

- Ты был частью «Авангарда», теперь присоединился к «Локомотиву». Какие чувства, эмоции, ожидания сейчас?

- Очень рад присоединиться к такой великой организации, в предвкушении того, что ждет команду. Они сделали невероятные вещи в прошлом, и я просто хочу помочь команде.

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