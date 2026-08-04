Бывший ярославский прокурор может стать белгородским сенатором

Экс-прокурор Ярославской области может стать сенатором. Фото: Правительство Ярославской области.

Бывший прокурор Ярославской области Александр Лоренц может стать сенатором от Белгородской области.

Также в тройку кандидатов в сенаторы врио губернатора Белгородской области Александр Шуаев включил депутатов Госдумы Валерия Скругу и Наталию Полуянову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству и регион аи администрации президента.

Александр Лоренц возглавлял ярославскую прокуратуру с 2022 по 2024 годы, а затем стал заместителем белгородского губернатора.

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