В Рыбинске скорректируют работу нового автобуса №39

На маршрут №39 Рыбинска добавят автобусы. Фото: Правительство Ярославской области.

Автобус №39 начал ходить по Рыбинску только 1 августа, а пассажиры уже просят внести коррективы в его расписание и увеличить число машин на маршруте. Два автобуса на линии явно не справляют, интервал между ними составляет 40 минут, что не способствует комфортным поездкам.

«Кроме того, жители просят скорректировать время отправления, чтобы сотрудники предприятий могли успевать к началу смен. Поручил проработать вопросы об увеличении количества автобусов на этом маршруте и пересмотре расписания. В ближайшее время должны быть приняты меры», - сказал губернатор Михаил Евраев.

Маршрут №39 открыли в Рыбинске 1 августа по просьбе жителей микрорайонов Заволжье и Веретье. Жители Заволжья теперь могут без пересадок ездить до «Полета», «Авангарда», «Метеора», «ОДК-Сатурн» и «Вымпел».

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