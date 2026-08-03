Ярославские гаишники за выходные задержали 34 пьяных водителя

Нарушителей ждут суды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областной госавтоинспекции сообщили, что за прошедшие пятницу и выходные в регионе выявлено 34 нетрезвых водителя – некоторые из них отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения; из них два – повторно.

Виновникам, задержанным впервые, грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет либо административный арест.

Повторное совершение подобного деяния влечет уголовную ответственность – и штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также за совершение указанного преступления предусмотрена конфискация транспортного средства.