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НовостиЗвезды3 августа 2026 18:02

В Рыбинске зазвучит джаз на разных языках

Три дня здесь будет греметь фестиваль «Джаз на родном языке»
Георгий БРИНЧУК
На фестивале соберутся музыканты из разных городов.

На фестивале соберутся музыканты из разных городов.

Фото: Правительство Ярославской области.

Музыкальное событие состоится с 6 по 8 августа на балюстраде Волжского парка. В Рыбинск приедут исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Южно-Сахалинска, Ярославля. Будут выступать и местные музыканты. Они исполнят композиции на русском, башкирском, узбекском и даже испанском языках.

Рыбинские джазмены выступят с солисткой Донецкой филармонии Анастасией Рыжиковой, а потом все участники отправятся с пятью концертами на Донбасс.

О программе фестиваля рассказал глава округа Дмитрий Рудаков.

6 августа прозвучат фанк, фьюжн и блюз от коллективов из Ярославского региона. 7 августа, сцену отдадут этно-фьюжну и оркестрам, где главной звездой станет башкирская певица Гальсар. 8 августа выступят московский ансамбль Юлианы Рогачёвой, уникальный проект с голосом Леонида Собинова и джаз от кубинского пианиста Сандора Торреса.

Посетить все концерты можно бесплатно. Начало в 18:00.