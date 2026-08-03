В Рыбинске зазвучит джаз на разных языках

На фестивале соберутся музыканты из разных городов. Фото: Правительство Ярославской области.

Музыкальное событие состоится с 6 по 8 августа на балюстраде Волжского парка. В Рыбинск приедут исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Южно-Сахалинска, Ярославля. Будут выступать и местные музыканты. Они исполнят композиции на русском, башкирском, узбекском и даже испанском языках.

Рыбинские джазмены выступят с солисткой Донецкой филармонии Анастасией Рыжиковой, а потом все участники отправятся с пятью концертами на Донбасс.

О программе фестиваля рассказал глава округа Дмитрий Рудаков.

6 августа прозвучат фанк, фьюжн и блюз от коллективов из Ярославского региона. 7 августа, сцену отдадут этно-фьюжну и оркестрам, где главной звездой станет башкирская певица Гальсар. 8 августа выступят московский ансамбль Юлианы Рогачёвой, уникальный проект с голосом Леонида Собинова и джаз от кубинского пианиста Сандора Торреса.

Посетить все концерты можно бесплатно. Начало в 18:00.