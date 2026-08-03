В Ярославской области проверяют готовность детсадов и школ к новому учебному году

Приемка учреждений закончится к 17 августа. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославской области проходит проверка готовности образовательных организаций к новому учебному году. Всего специалисты проверят 135 образовательных организаций.

В частности, комиссия посетила свежеотремонтированный детский сад «Ласточка». Там сделали капитальный ремонт фасада, отмостки, крылец. Внутри здания привели в порядок все помещения, веранды-спальни. Рядом со зданием заменили асфальт, ограждение, построили прогулочную веранду на две группы.

По состоянию на 31 июля, как сообщили в областном правительстве, приемку прошли 34% образовательных организаций региона. Проверка завершится до 17 августа.