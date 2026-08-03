В Рыбинске в этом году приведут в порядок 8 км дорог

Рыбинск благоустраивают. Фото: Дмитрий РУДАКОВ

Глава Рыбинского округа Дмитрий Рудаков сообщил, что нынче починят улицу Волочаевскую, Шекснинское шоссе и улицу Плеханова. Протяженность каждой ремонтируемой дороги превысит километр. Также строят проезд к 115 детскому саду, ремонтируют участок улицы Пархинской от Волочаевской до Добролюбова и улицы Рокоссовского - проезд к дому №53.

В общей сложности в этом году починят более восьми километров дорог. Особое внимание уделят подъездам к социальным учреждениям – в этом году дополнительно сделают 19 таких участков.