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НовостиОбщество3 августа 2026 14:05

Жителей Рыбинска разочаровал новый автобусный маршрут

Хотя открылся он всего два дня назад
Георгий БРИНЧУК
На новый автобусный маршрут уже жалуются горожане.

На новый автобусный маршрут уже жалуются горожане.

Фото: Правительство Ярославской области.

Ранее мы писали, что 1 августа в Рыбинске по просьбам жителей открылся новый автобусный маршрут номер 39, который соединил микрорайоны Заволжье и Веретье.

Но выяснилось, что работа общественного транспорта уже успела разочаровать горожан. Они пожаловались в Центр управления регионом, что интервал движения составляет 40 минут, а двух машин на линии недостаточно для комфортной перевозки пассажиров. Кроме того, время отправления выбрано неправильно: добраться до предприятия на автобусе можно, но при этом на работу люди попадают либо слишком рано, либо с опозданием.

В областном правительстве пообещали увеличить число машин на этом маршруте и пересмотреть расписание.