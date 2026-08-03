Жителей Рыбинска разочаровал новый автобусный маршрут

На новый автобусный маршрут уже жалуются горожане. Фото: Правительство Ярославской области.

Ранее мы писали, что 1 августа в Рыбинске по просьбам жителей открылся новый автобусный маршрут номер 39, который соединил микрорайоны Заволжье и Веретье.

Но выяснилось, что работа общественного транспорта уже успела разочаровать горожан. Они пожаловались в Центр управления регионом, что интервал движения составляет 40 минут, а двух машин на линии недостаточно для комфортной перевозки пассажиров. Кроме того, время отправления выбрано неправильно: добраться до предприятия на автобусе можно, но при этом на работу люди попадают либо слишком рано, либо с опозданием.

В областном правительстве пообещали увеличить число машин на этом маршруте и пересмотреть расписание.