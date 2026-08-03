Три ярославца через прокуратуру выбивали зарплату после увольнения

Добровольно долг отдавать фирма не хотела. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Бывшие работники коммерческой организации, занимающейся металлообработкой, пожаловались на свою беду в прокуратуру Ярославского района.

Еще в октябре прошлого года эти люди уволились по собственному желанию, но окончательный расчет с ними произведен не был, общая задолженность превысила 250 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении генерального директора организации дело об административном правонарушении за невыплату в установленный срок заработной платы. Виновник был оштрафован.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками погашена.