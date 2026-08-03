Ярославна подарила жуликам 8,5 миллиона рублей по коду "От Гвоздева"

Деньги курьерам пострадавшая передавала по кодовой фразе. Фото: Георгий БРИНЧУК

Кругленькую сумму обманщикам вручила 31-летняя жительница областного центра.

В начале июня ей позвонил «сотрудник администрации» и пояснил, что девушке положены социальные выплаты. Дама поверила и продиктовала липовому чиновнику код из смс-уведомления, который пришел в ходе разговора.

После этого ей позвонил фальшивый «сотрудник силового ведомства», заявивший, что данные горожанки якобы попали в руки злоумышленников и теперь она может стать пособником недружественных стран и даже попасть в тюрьму.

Жулик убедил женщину снять накопления со счетов и следовать поступающим инструкциям. Сначала она вручила полтора миллиона незнакомке в Ярославле, используя кодовое слово «от Гвоздева». Спустя некоторое время злоумышленник убедил девушку проследовать в Москву и под этим же кодовым словом в одном из бизнес-центров передать другой неизвестной еще 4,5 млн рублей.

В общей же сложности бедолага отдала мошенникам 8,5 млн рублей, а потом поняла, что ее обманули, и заявила в полицию.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".