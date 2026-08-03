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НовостиОбщество3 августа 2026 12:04

В Ярославской области с отца-должника взыскали 1,8 млн рублей

Мужчина не платил деньги на сына
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославские приставы взыскали 1,8 миллиона рублей с мужчины-алиментщика. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Ярославские приставы взыскали 1,8 миллиона рублей с мужчины-алиментщика. ФОТО: УФССП по Ярославской области

С жителя Ярославской области судебные приставы взыскали более 1,8 миллиона рублей. Мужчина накопил долг по алиментам - долгое время он уклонялся от своих родительских обязанностей и не платил деньги на содержание сына.

Чтобы установить, чем владеет должник, пристав направил запрос в регистрирующие органы. После этого сотрудник управления наложил запрет на какие-либо действия с имуществом, а затем запретил ярославцу выезд за границу.

"Под бременем принудительных мер, гражданин изыскал возможность и погасил всю сумму задолженности по алиментам, деньги перечислены взыскателю", - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

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