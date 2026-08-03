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НовостиОбщество3 августа 2026 11:49

В Рыбинске дворовый дебошир повредил 11 автомобилей

В полиции рассказали, как он объяснил свое поведение
Полина ВАЧНАДЗЕ
Пьяный рыбинец повредил 11 машин, припаркованных во дворе. ФОТО: Канал "Жесть Ярославль" в МАКСе

Пьяный рыбинец повредил 11 машин, припаркованных во дворе. ФОТО: Канал "Жесть Ярославль" в МАКСе

Пьяный мужчина учинил погром во дворе дома на улице Свободы Рыбинска. Он залезал на припаркованные машины, прыгал по ним, бил по капотам и стеклам руками и ногами. А затем сбегал за табуретом и уже им крушил автомобили.

Женщина, по всей видимости, супруга, пыталась остановить мужчину, но результатов это не принесло.

На место вызвали полицию.

"Личность мужчины установлена, он задержан в административном порядке. По его словам, находился в состоянии опьянения", - сказали в пресс-службе УМФД по Ярославской области.

По предварительным данным, дворовый дебошир повредил 11 машин. Сейчас владельца транспорта подсчитывают ущерб. Полиция проводит проверку.

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