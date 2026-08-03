В Ярославской области выставили на торги дом, где раньше был детский сад

В Ярославской области продают бывший детсад. ФОТО: ГИС Торги

В деревне Чудиново Большесельского округа выставили на продажу здание бывшего детского сада.

Дом построен в 1981 году, но несмотря на годы эксплуатации оно до сих пор находится в удовлетворительном состоянии. Его площадь составляет 259,8 квадратных метров.

Также в состав лота входит участок в 2222 квадратов, два электроводонагревателя и два насоса. Все это имущество можно приобрести за 2 миллиона 840 тысяч рублей.

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