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НовостиОбщество3 августа 2026 10:51

В Ярославле ищут подрядчика для проектирования аэропорта

Начальная стоимость работа составляет 67,8 миллиона рублей
Полина ВАЧНАДЗЕ
Начались поиски подрядчика для проектирования международного аэропорта под Ярославлем.

Начались поиски подрядчика для проектирования международного аэропорта под Ярославлем.

Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославской области начались поиски подрядчика, который спроектирует аэровокзальный комплекс. Как сообщает ГТРК "Ярославия", стоимость работ составляет 76,8 миллиона рублей.

Компания принимает на себя обязательства по выполнению инженерных изысканий и составлению сметы. Она должна отправить документы на государственную экспертизу и получить положительное заключение по ней.

Подрядчик будет определен 10 августа. На работы у него будет 310 дней с момента заключения контракта.

По документам, пропускная способность будущего международного аэропорта должна быть не менее 370 пассажиров в час. Он буде оборудован восьмью обычными и тремя автоматизированными модулями паспортного контроля в зоне прилета, а также четырьмя обычными и тремя автоматизированными в зоне вылета.

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