В Ярославле ищут подрядчика для проектирования аэропорта

Начались поиски подрядчика для проектирования международного аэропорта под Ярославлем. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославской области начались поиски подрядчика, который спроектирует аэровокзальный комплекс. Как сообщает ГТРК "Ярославия", стоимость работ составляет 76,8 миллиона рублей.

Компания принимает на себя обязательства по выполнению инженерных изысканий и составлению сметы. Она должна отправить документы на государственную экспертизу и получить положительное заключение по ней.

Подрядчик будет определен 10 августа. На работы у него будет 310 дней с момента заключения контракта.

По документам, пропускная способность будущего международного аэропорта должна быть не менее 370 пассажиров в час. Он буде оборудован восьмью обычными и тремя автоматизированными модулями паспортного контроля в зоне прилета, а также четырьмя обычными и тремя автоматизированными в зоне вылета.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен