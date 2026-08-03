В Ярославле устроят большой спортивный праздник

День физкультурника пройдет в Ярославле. Фото: Правительство Ярославской области.

8 августа в Ярославле пройдет большой спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника. На площадке у колеса обозрение откроют около 30 локаций, для гостей подготовят мастер-классы и разнообразные активности. Программа начнется в 11 часов.

Откроет спортивный день "Зарядка с олимпийцем", которую проведет двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Илья Буров. Затем состоится церемония награждения.

"Запланированы мастер-классы и работа интерактивных площадок, в том числе по баскетболу, самбо, боксу, керлингу, дартсу, парусному спорту, спортивной акробатике, а также зона комплекса ГТО", - говорят организаторы.

На День физкультурника приедут игроки волейбольного клуба "Ярославич" и проведут автограф-сессию. А еще запланированы пенная вечеринка, научное шоу и аквагрим.

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