Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП под Ярославлем

Два ребенка получили травмы в ДТП в Ярославской области. Фото: УМВД по Ярославской области.

Пять человек, в том числе две девочки пострадали в ДТП под Ярославлем. "Фольксваген" и "Хендай" столкнулись днем 2 августа на дороге "Малые Соли - Некрасовское".

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, госпитализированы 60-летний водитель "Хендай" и 9-летняя пассажирка "Хендай".

"Водителю и пассажиру "Хендай", 39-летнему мужчине и 37-летней женщине, назначили амбулаторное лечение. Годовалой девочки, которая ехала в этой же машине, оказали разовую помощь", - уточнили в полиции.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Машины столкнулись в Некрасовском районе. Фото: УМВД по Ярославской области.

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