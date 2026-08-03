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НовостиОбщество3 августа 2026 7:54

Накопительные пенсии ярославцев с 1 августа выросли на 17,3%

Перерасчет сделан без заявлений
Полина ВАЧНАДЗЕ
Повышение затронуло более 1 360 получателей в Ярославской области.

Повышение затронуло более 1 360 получателей в Ярославской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа жителям Ярославской области повысили накопительные пенсии на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты - на 19,3%, сообщает региональное отделение СФР. Перерасчет сделан без заявлений.

Повышение коснулось ярославцев, пенсионные накопления которых формировались за счет взносов работодателей до 2014 года, добровольных перечислений в рамках программы государственного софинансирования, средств материнского капитала, а также инвестиционного дохода от управления этими средствами.

Большинство жителей Ярославской области получают накопительную часть пенсии вместе со страховой по старости. Средний размер накопительной сейчас составляет 1,6 тысячи рублей, срочной - 3,7 тысячи.

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