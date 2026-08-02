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НовостиПроисшествия2 августа 2026 14:10

Из-за аварийной проводки в Переславле горела квартира

Пожар тушили 13 спасателей
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Переславле горела квартира из-за проводки.

В Переславле горела квартира из-за проводки.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

В доме на улице 50 лет Комсомола в Переславле-Залесском горела квартира. Сообщение поступило ночью 31 июля. На место выехали 13 спасателей на пяти машинах.

К счастью, никто не пострадал. Огонь уничтожил имущество в одной из комнат, вся квартира закопчена.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области, причиной пожара, по предварительной версии, стал аварийный режим работы электросети.

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