Прокуратура помогла мойщице посуды из Ярославля получить зарплату

Жительница Ярославля через суд добилась выплаты зарплаты за месяц работы. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуре Кировского района обратилась жительница Ярославля, которой работодатель не выплатил зарплату за последний месяц работы.

Женщина была устроена мойщицей посуды в кафе, выполняла свои обязанности с июля 2025 года по май 2026-го. Прокурорская проверка установила, что последний месяц жительница города отработала за "спасибо", кроме того, начальство не сделало пенсионные отчисления в фонд.

Ведомство направило иск в суд.

"В пользу женщины взыскана задолженность по заработной плате, компенсация за нарушение сроков в ее выплаты, а также компенсация морального вреда в сумме более 70 тысяч рублей. Кроме того, суд возложил на работодателя обязанность произвести пенсионные отчисления за последний месяц работы", - сказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

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