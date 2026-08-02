Ярославские пары приглашают зарегистрировать брак под бой курантов

Жители Ярославской области могут пожениться в новогоднюю ночь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области стартовала ежегодная акция "Свадьба под Новый год". Пары, которые хотят устроить праздник под бой курантов, уже могут подавать заявления в ЗАГС.

"В этом году у вас есть уникальная возможность зарегистрировать брак 31 декабря 2026 года. Представьте: за окном снег, мерцают огни, и ровно в полночь вы становитесь мужем и женой", - нарисовали сказочную картину сотрудники органов ЗАГС по Ярославской области.

Подать заявление можно до 30 ноября, в том числе и через портал Госуслуг.

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