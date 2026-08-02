Строительство первого причала началось в Угличе

Фото: Правительство Ярославской области.
В Угличе началось строительство первого причального комплекса. В акваторию Волги прибыл дебаркадер, специалисты приступили к инженерно-геологическим изысканиям.
"Причал в Угличе – первый объект будущей сети современных причалов для водных путешествий по Ярославской области. Причалы станут отправной точкой для речных прогулок и круизов", – сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.
Причалы построят в Ярославле, Рыбинске, Мышкине, Пошехонье, Тутаева и Брейтове. Во всех комплексах будут залы ожидания, рестораны и другие сервисы для пассажиров.
Причал в Угличе планируют построить уже в этом году, остальные - в следующем.
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