Строительство первого причала началось в Угличе

В Угличе приступили к строительству причала. Фото: Правительство Ярославской области.

В Угличе началось строительство первого причального комплекса. В акваторию Волги прибыл дебаркадер, специалисты приступили к инженерно-геологическим изысканиям.

"Причал в Угличе – первый объект будущей сети современных причалов для водных путешествий по Ярославской области. Причалы станут отправной точкой для речных прогулок и круизов", – сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

Причалы построят в Ярославле, Рыбинске, Мышкине, Пошехонье, Тутаева и Брейтове. Во всех комплексах будут залы ожидания, рестораны и другие сервисы для пассажиров.

Причал в Угличе планируют построить уже в этом году, остальные - в следующем.

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