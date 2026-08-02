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НовостиОбщество2 августа 2026 8:09

В Ярославской области ищут добрые руки для служебных собак-пенсионеров

Хорт и Шеба работали в изоляторе временного содержания
Полина ВАЧНАДЗЕ
Для служебных собак ищут новый дом.

Для служебных собак ищут новый дом.

Фото: УМВД по Ярославской области.

Угличский отдел полиции ищет добрые руки для двух служебных собак, которые честно отработали в изоляторе временного содержания, а теперь вышли на пенсию.

Овчаркам Хорту и Шебе по 10 лет. До выхода на "пенсию" животные использовались в служебной деятельности и обладают охранно-конвойными навыками. Хорт и Шеба здоровы и готовые переехать в новый дом, где их обеспечат вниманием, уходом и достойными условиями содержания.

Желающие принять в свою семью одного из служебных питомцев могут обратиться в угличскую полицию по телефону: 8 (48532) 2-47-13.

Хорту и Шебе по 10 лет, они здоровы.

Хорту и Шебе по 10 лет, они здоровы.

Фото: УМВД по Ярославской области.

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