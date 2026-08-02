Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2026 9:02

На пляже в Ярославле помогли мужчине, проткнувшему ногу шампуром

Спасатели предупредили, что нетрезвых людей шансы получить травмы на пляже увеличиваются
Полина ВАЧНАДЗЕ
На пляже в Ярославле от шампура пострадал мужчина. ФОТО: ЯРОО "Ярославское общество спасания на водах"

На пляже в Ярославле от шампура пострадал мужчина. ФОТО: ЯРОО "Ярославское общество спасания на водах"

На пляже в Норском в субботу, 1 августа, произошел несчастный случай - мужчина проколол ногу шампуром. Сотрудники обществе спасания на водах и очевидцы оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую помощь. Выходной день у отдыхающего закончился в травмпункте.

Спасатели Ярославского общества спасания на водах предупреждают о опасности купания и нахождения на пляже в нетрезвом виде.

"Необходимо помнить, что у нетрезвого человека шансы утонуть многократно повышаются. Подвыпивший человек теряет над собой контроль и плохо ориентируется", - отмечает спасатель ВОСВОД Полина Толоконцева.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен