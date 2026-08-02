На пляже в Ярославле помогли мужчине, проткнувшему ногу шампуром

На пляже в Ярославле от шампура пострадал мужчина. ФОТО: ЯРОО "Ярославское общество спасания на водах"

На пляже в Норском в субботу, 1 августа, произошел несчастный случай - мужчина проколол ногу шампуром. Сотрудники обществе спасания на водах и очевидцы оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую помощь. Выходной день у отдыхающего закончился в травмпункте.

Спасатели Ярославского общества спасания на водах предупреждают о опасности купания и нахождения на пляже в нетрезвом виде.

"Необходимо помнить, что у нетрезвого человека шансы утонуть многократно повышаются. Подвыпивший человек теряет над собой контроль и плохо ориентируется", - отмечает спасатель ВОСВОД Полина Толоконцева.

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