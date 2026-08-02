В Ярославской области изменят расписание пригородных поездов

В августе из-за ремонта на путях изменится расписание нескольких ярославских электричек. Будут скорректированы расписания пригородных поездов на александровском, костромском и даниловском направлениях.
Электрички №6009 Ярославль Главный – Александров и №6012 Александров – Ростов Великий 5 августа будут следовать до/от станции Сильницы, а 8 августа – до/от станции Рязанцево.
Поезда № 6006 Александров – Ярославль Главный и №6103 Ростов Великий – Александров 12 августа поедут от/до станции Рязанцево.
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