Диетолог рассказал, как сделать мороженое более полезным

Врач дал совет, как сделать мороженое полезнее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

неумеренных дозах может повысить холестерин в крови и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как сделать мороженое более полезным, рассказывает телеканал "Саратов 24" со ссылкой на диетолога, замглавного врача по клинико-экспертной работе Консультативно-диагностического центра национального медцентра терапии и профилактической медицины Минздрава России Елену Игнатикову.

Если отказаться от холодного десерта нет никаких сил, то нужно как минимум убрать топинги. Они увеличивают калорийность мороженого и содержание в нем жиров.

Лучше выбрать полезные добавки. К ним относятся:

- грецкие орехи или миндаль: 1 чайная ложка измельченных орехов добавит мороженому полезных полиненасыщенных жирных кислот, витамина Е и магния;

- темный шоколад 70% или какао: они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и улучшают состояние сосудов;

- ягоды и фрукты- источники витаминов и клетчатки, которые содержат минимум калорий. Стоит помнить, что мороженое не рекомендуют есть людям, страдающим сахарным диабетом, с атеросклерозом.

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